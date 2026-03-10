Ellie Goulding anuncia el nacimiento de su hija: "Estamos totalmente obsesionados con ella"

La cantante británica Ellie Goulding, de 39 años, anunció el nacimiento de su segunda hija a través de su cuenta de Instagram.
El parto tuvo lugar el viernes 6 de marzo en el hospital St Mary's de Londres, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
La artista compartió la noticia con un mensaje en el que destacó la atención recibida por el equipo médico del centro.
"Siempre estaré en admiración de las matronas. Esta incorporación a mi familia me llena de una alegría enorme, especialmente porque Arthur está muy feliz de convertirse en hermano mayor de este pequeño ángel."
La bebé es la primera hija de Goulding con su pareja, Beau Minniear, de 28 años, con quien hizo pública su relación en septiembre de 2025.
La cantante ya es madre de Arthur, de cuatro años, fruto de su matrimonio con el marchante de arte Caspar Jopling, con quien finalizó su divorcio en enero de 2025. Ambos mantienen una relación cordial en la crianza del niño.
Goulding había anunciado su embarazo en la alfombra roja de los Fashion Awards en diciembre pasado.
pesar de la reciente maternidad, la artista tiene compromisos profesionales próximos: encabezará el Big Weekend de Radio 1 en Sunderland el 23 de mayo, y tiene previsto lanzar su sexto álbum de estudio a lo largo de este año.