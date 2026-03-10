Samy Rivera, "Rivers", la streamer mexicana que es favorita en La Velada del Año VI

La creadora de contenido mexicana Samy Rivera, mejor conocida en internet como “Rivers”, fue confirmada como una de las participantes de La Velada del Año VI, el popular evento de boxeo entre streamers organizado por Ibai Llanos.
Su regreso ha generado gran expectativa entre los seguidores del espectáculo, especialmente porque se trata de una de las figuras más recordadas de ediciones anteriores, particularmente por su desempeño sobre el ring en la tercera.
Rivers ya sabe lo que es subirse al ring de este evento. En La Velada del Año 3 protagonizó una de las participaciones más comentadas de la noche al disputar dos combates en una misma velada, una situación única hasta ahora que la puso a prueba física y mentalmente.
Aquella noche logró una victoria que fue muy celebrada por sus seguidores, sobre la española Mayichi, pero también sufrió una polémica derrota de cara a la tiktoker Marina Rivers que provocó un intenso debate entre fans y analistas del evento, quienes cuestionaron el resultado.
A pesar de la polémica, su desempeño dejó claro que Rivers no era solo una figura invitada por su popularidad en internet. Su entrega sobre el ring, la preparación previa y la actitud competitiva la consolidaron como una de las participantes más respetadas de esa edición, ganándose además el cariño de un público que valoró su determinación.
Ahora, la streamer vuelve al cuadrilátero en una nueva edición del espectáculo para enfrentarse a la influencer española Roro Bueno. El duelo ya ha despertado conversaciones entre los seguidores de ambas creadoras de contenido, que anticipan uno de los combates más atractivos del cartel femenino.
De cara a este enfrentamiento, muchos fans consideran que Rivers parte como una de las favoritas para llevarse la victoria, en gran medida por su experiencia previa en el evento y por el carácter competitivo que mostró en su participación anterior.
Además, el regreso de Rivers suma un elemento narrativo interesante al espectáculo: el de una participante que vuelve al ring con cuentas pendientes y con la oportunidad de demostrar nuevamente su evolución dentro del deporte.
Con el anuncio oficial de su combate, La Velada del Año VI sigue consolidando un cartel que mezcla espectáculo, rivalidad y grandes comunidades de fans. Y para muchos seguidores, el retorno de Rivers promete ser uno de los momentos más esperados del evento.
Más allá del cuadrilátero, Rivers es una de las creadoras de contenido más populares del mundo hispanohablante.
Originaria de México, se dio a conocer principalmente a través de la plataforma Twitch, donde transmite videojuegos, reacciona a contenido viral y comparte momentos de su vida cotidiana con una comunidad que ha crecido de forma constante en los últimos años.
Su estilo cercano, sentido del humor y espontaneidad la han convertido en una figura muy querida dentro del universo del streaming, además de abrirle espacio en proyectos relacionados con el entretenimiento digital y los esports.
Actualmente es la presidenta del equipo de fútbol Pio FC de la Kings League y Queens League. En 2023 se posicionó como la streamer femenina más vista en Twitch a nivel nacional.
¿Tendrá Samy Rivera lo necesario para llevarse un segundo cinturón en La Velada del Año VI el próximo 26 de julio? Las apuestas están hechas.