“Steve”, la nueva apuesta de Netflix con Cillian Murphy a la cabeza

Londres, Inglaterra.- Con producciones del prestigio de Peaky Blinders y Oppenheimer en su haber, cualquier proyecto que fiche a Cillian Murphy es una apuesta segura en actuación.

“Ese fue nuestro mayor reto, creo, mantenernos fieles al libro”, reconoció el oscarizado intérprete al referirse al proceso de adaptación de la novela que inspira su nueva apuesta cinematográfica, que lleva por título “Steve”. La frase, pronunciada durante la promoción de la película, resume la tensión creativa que propone la próxima producción original de Netflix dirigida por Tim Mielants y protagonizada por el propio Murphy. El filme, que se estrenará el 3 de octubre tras su paso por el Festival de Berlín, se adentra en la compleja realidad de los internados de reeducación para jóvenes en el Reino Unido de los años noventa, abordando tanto la vulnerabilidad de los estudiantes como el desgaste emocional de quienes intentan protegerlos.

Ahora bien, "Steve" representa una adaptación de la novela Shy de Max Porter, que figuró entre los más vendidos del Sunday Times. El guion, escrito por el propio Porter, traslada la acción a un solo día en la vida del personaje que da nombre a la cinta, director de un reformatorio que representa la última oportunidad para jóvenes en riesgo.

La película explora su esfuerzo por evitar el cierre de la institución, mientras enfrenta sus propios desafíos de salud mental, en un entorno donde la sociedad parece haber abandonado tanto a los alumnos como a quienes los cuidan. Así dejan ver el lanzamiento del tráiler oficial y las primeras imágenes publicadas por el gigante del streaming.