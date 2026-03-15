Las mejores imágenes de los Premios Oscar 2026

La 98.ª edición de los Premios Oscar dejó una noche llena de emoción, celebraciones y momentos memorables en Los Ángeles, California. Las imágenes de la gala capturan instantes que reflejan tanto la emoción de los ganadores como el brillo característico de la noche más importante de Hollywood.
Uno de los momentos más destacados fue cuando el director Paul Thomas Anderson subió al escenario para recibir el Oscar a Mejor Dirección por One Battle After Another. La estatuilla le fue entregada por Zendaya y Robert Pattinson, quienes presentaron la categoría en medio de aplausos del público.
La misma producción volvió a acaparar la atención cuando Paul Thomas Anderson y Teyana Taylor recibieron el premio a Mejor Película. Nicole Kidman y Ewan McGregor fueron los encargados de anunciar al ganador y entregar el galardón.
Tras el anuncio del premio principal, el equipo de One Battle After Another celebró sobre el escenario. Anderson y la productora Sara Murphy se unieron al elenco y al equipo de la película para compartir el triunfo frente a las cámaras.
Otro de los instantes captados por las cámaras fue el de los creadores Jack Piatt, Sam A. Davis, Natalie Musteata y Alexandre Singh, quienes posaron con la estatuilla tras ganar en la categoría de mejor cortometraje por The Singers y Two People Exchanging Saliva.
La ceremonia también dejó un emotivo momento cuando Leonardo DiCaprio felicitó a Michael B. Jordan después de que este último ganara el Oscar a Mejor Actor por su papel en Sinners. La fotografía captura el gesto de camaradería entre ambos actores.
Otra imagen memorable muestra a Nicole Kidman y Ewan McGregor sobre el escenario mientras presentan el premio a Mejor Película. Ambos actores, que cuentan con una extensa trayectoria en la industria, protagonizaron uno de los segmentos más elegantes de la gala mientras revelaban al ganador de la categoría.
La emoción también quedó retratada en el rostro de Michael B. Jordan tras escuchar su nombre como ganador del Oscar a Mejor Actor. La reacción del intérprete, visiblemente conmovido, refleja la importancia del reconocimiento a su trabajo en Sinners.
En otro momento de celebración, Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti y Paul Thomas Anderson se fundieron en abrazos mientras la productora Sara Murphy y la actriz Teyana Taylor festejaban el triunfo de One Battle After Another como Mejor Película.
Las fotografías de la gala capturan no solo los premios, sino también la emoción, el compañerismo y la celebración del cine que caracteriza a los Oscar. Desde los discursos de agradecimiento hasta los abrazos entre colegas.