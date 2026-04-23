Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes 24 de abril

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

De acuerdo con la información que brindó el ente, la suspensión del fluido eléctrico será desde las 9:00 de la mañana en los sectores a continuación mencionados.