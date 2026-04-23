Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De acuerdo con la información que brindó el ente, la suspensión del fluido eléctrico será desde las 9:00 de la mañana en los sectores a continuación mencionados.
Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes 24 de abril
Blvd. Morazán: Desde DHL hasta Plaza Los Almendros, Centro Comercial Los Castaños, Reasa, Pueblo Nuevo, parte de Colonia Las Minitas, Avenida Minas de Oro, Edificio Facach, Colegio de Enfermería, Cooperación Española, Restaurante Mirawa, Hondutel, Torre Morazán, Torre Agalta, Mall El Dorado, Restaurante El Patio, Centro Comercial Los Arcos, Plaza Los Almendros, Consulado de Turquía, Programa Mundial de Alimentos, Condominio Las Marías y zonas aledañas.
De 9:05 am a 3:05 pm en El Paraíso
Uniplaza, Colonia El Zarzal Etapa 1 Y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico Danlí, Unicath Danlí, El Juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias A Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children's Word School, La Estancia, Hatsa, UPNFM Danlí, Hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, UNAH-Tec Danlí, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, Colonia Venecia, San Marcos Arriba Y Abajo, Asilo de Ancianos San Judas Tadeo, Arauli, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyali, Los Terrones, Sogimex, Colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropoli, El Chaguite, Corralito y zonas aledañas.
De 9:00 am a 3:00 pm en La Lima
Colonia Luis Thebaud, colonia Chiquita Usula, colonia La Paz, sector norte de zona americana.