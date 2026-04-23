Lluvias con tormentas eléctricas marcarán el clima este viernes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este viernes 24 de abril estarán marcadas por lluvias y chubascos con actividad eléctrica en distintas zonas de Honduras, según el pronóstico oficial.
El fenómeno responde a la influencia de una vaguada en altura que interactúa con la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
De acuerdo con Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos, “debido a una vaguada en altura que estará interactuando con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, se estarán produciendo lluvias y chubascos con actividad eléctrica”.
Las precipitaciones se presentarán con mayor incidencia en las regiones sur occidente, sur oriente, además de sectores del centro y norte del territorio hondureño.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá dentro de parámetros normales tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Ochoa detalló que “los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y de igual manera para el golfo de Fonseca de 1 a 3 pies”.
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 28 C° y una mínima de 19 C°, mientras que en la región central se esperan valores entre los 32 C° y 22 C°.
Para la región norte, las temperaturas oscilarán entre 32 C° de máxima y 23 C° de mínima, en tanto que en la región insular se prevén 31 C° y 28 C°, respectivamente.
El oriente del país alcanzará hasta 35 C° con mínimas de 22 C°, mientras que el sur será la zona más cálida con 36 C° de máxima y 26 C° de mínima; en el occidente se esperan 30 C° y 13 C°.