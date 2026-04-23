Lluvias con tormentas eléctricas marcarán el clima este viernes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este viernes 24 de abril estarán marcadas por lluvias y chubascos con actividad eléctrica en distintas zonas de Honduras, según el pronóstico oficial.

El fenómeno responde a la influencia de una vaguada en altura que interactúa con la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

De acuerdo con Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos, “debido a una vaguada en altura que estará interactuando con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, se estarán produciendo lluvias y chubascos con actividad eléctrica”.