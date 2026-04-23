  1. Inicio
  2. · Economía

Empresa privada concederá el viernes feriado por 1 de mayo en Honduras

El Cohep emitió un comunicado en el que se anuncia que el duplo del salario será pagado para quienes trabajen esa fecha

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 17:04
Empresa privada concederá el viernes feriado por 1 de mayo en Honduras

El Cohep instó a todos los sectores a trabajar por un país más justo.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El 1 de mayo es feriado nacional al celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores, por ende el sector privado concederá ese día a los empleados.

A través de un comunicado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) comunicó el goce de esa fecha en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 50-2003.

Sin embargo, deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 340 del Código del Trabajo aquellas empresas que por la naturaleza de sus operaciones requieran la asistencia de los trabajadores.

El artículo 338 de ese estamento legal establece que “si en virtud de convenio se trabajare durante los días de descanso o los días feriados o de fiesta nacional se pagarán con el duplo del salario correspondiente a la jornada ordinaria en proporción al tiempo trabajado, sin perjuicio del derecho del trabajador”.

El Cohep y el presidente dialogan sobre energía y crecimiento económico

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias