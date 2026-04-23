Empresa privada concederá el viernes feriado por 1 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El 1 de mayo es feriado nacional al celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores, por ende el sector privado concederá ese día a los empleados.

A través de un comunicado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) comunicó el goce de esa fecha en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 50-2003.

Sin embargo, deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 340 del Código del Trabajo aquellas empresas que por la naturaleza de sus operaciones requieran la asistencia de los trabajadores.

El artículo 338 de ese estamento legal establece que “si en virtud de convenio se trabajare durante los días de descanso o los días feriados o de fiesta nacional se pagarán con el duplo del salario correspondiente a la jornada ordinaria en proporción al tiempo trabajado, sin perjuicio del derecho del trabajador”.