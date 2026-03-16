Cohep aclara cuáles son los feriados de Semana Santa según el Código del Trabajo

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió un comunicado en el que aclaró a las empresas y a la opinión pública cuáles son los días feriados correspondientes a la Semana Santa, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo de Honduras.

Según el pronunciamiento, el sector privado recordó que el artículo 339 del Código del Trabajo establece los días que deben pagarse como feriados o fiestas nacionales en Honduras.

De acuerdo con dicha disposición, entre los feriados reconocidos se incluyen el 1 de enero, 14 de abril, 1 de mayo, 15 de septiembre, 3, 12 y 21 de octubre, además del 25 de diciembre.