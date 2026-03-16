Vaguada prefrontal dejará lluvias fuertes este martes, ¿en qué zonas de Honduras?

Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), explicó que: “Ya cambia el panorama para el día de mañana (martes), ya que se espera la influencia de una vaguada prefrontal”.

El fenómeno favorecerá el transporte de humedad desde el Caribe y el ingreso de brisa proveniente del océano Pacífico, lo que incrementará las probabilidades de precipitaciones en sectores montañosos.

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada prefrontal comenzará a influir en las condiciones climáticas del país este martes 17 de marzo, generando lluvias que podrían intensificarse en varias regiones, principalmente en el centro y occidente del territorio nacional.

Fonseca detalló que este sistema atmosférico permitirá el ingreso de humedad desde diferentes puntos del país, lo que favorecerá la formación de lluvias.

“Esta vaguada prefrontal nos estaría favoreciendo el transporte de humedad desde el Caribe, también brisa desde el Océano Pacífico, y por lo mismo se van a esperar precipitaciones fuertes, sobre todo en sectores montañosos de la región central, específicamente en el departamento de Francisco Morazán”, explicó.

Las condiciones lluviosas también se extenderán hacia otras zonas del territorio, especialmente en el occidente del país, donde el pronóstico mantiene mayor probabilidad de precipitaciones.

“El pronóstico de lluvia está siempre más acentuado en el occidente y centro, y con tormentas eléctricas en la región central”, agregó el pronosticador de Cenaos.

El experto también señaló que los meteorólogos mantienen vigilancia sobre otro fenómeno que podría influir en el clima en los próximos días.

“Seguidamente de la vaguada prefrontal vendría el ingreso y desplazamiento de un frente frío, ya para el día miércoles, jueves y viernes”, adelantó.

De acuerdo con Fonseca, este sistema provocaría cambios adicionales en el ambiente, principalmente relacionados con las temperaturas. “Se va a esperar descenso en las temperaturas a partir del día miércoles”, detalló.

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