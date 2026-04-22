El Cohep y el presidente dialogan sobre energía y crecimiento económico

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sostuvo este miércoles una reunión con el presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, para dialogar sobre temas estratégicos vinculados al desarrollo económico del país.
El encuentro fue encabezado por la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, quien junto a representantes del sector privado planteó la importancia de fortalecer áreas clave como la energía eléctrica, considerada fundamental para la generación de empleo y la atracción de inversiones.
Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando condiciones que favorezcan la competitividad y el crecimiento económico, en un contexto donde el suministro energético juega un papel determinante para el sector productivo.
Este acercamiento forma parte de los espacios de diálogo entre el Gobierno y la empresa privada para analizar los principales desafíos del país y buscar soluciones conjuntas que contribuyan al desarrollo nacional.
Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles de la reunión.