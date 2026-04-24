Ocho aspirantes se han autopostulado a cargos en el CNE y TJE tras convocatoria

Tegucigalpa, Honduras.- A tres días de haberse abierto la convocatoria, al menos ocho profesionales han presentado su autopostulación ante el Congreso Nacional para optar a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Así lo informó el diputado liberal y miembro de la comisión evaluadora, Fernando Castro, quien detalló que, según el último informe recibido, cuatro aspirantes corresponden al TJE y otros cuatro al CNE. “Tras tres días de apertura, solo hemos tenido cuatro para el TJE y cuatro para el CNE”, indicó el congresista, al tiempo que hizo un llamado a los profesionales interesados a presentar su documentación ante la Secretaría del Legislativo.

Castro explicó que el proceso de recepción de postulaciones cierra el domingo, y posteriormente se iniciará una etapa de revisión de los expedientes para verificar que cumplan con los requisitos establecidos. En caso de inconsistencias, los aspirantes serán notificados para que puedan subsanar la documentación en un plazo adicional que se extenderá hasta el martes de la próxima semana. “Se analizarán los perfiles, se verificará que la documentación esté completa y que los formularios hayan sido llenados correctamente. Si no, se les notificará para que subsanen antes del martes, cuando finaliza el plazo”, detalló.

Entrevistas y votación en el pleno

El legislador señaló que, tras la revisión documental, se procederá a la etapa de entrevistas a los aspirantes que cumplan con los requisitos. Posteriormente, los mejores evaluados serán elevados al pleno del Congreso Nacional para su elección.

Castro recordó que la elección requerirá consensos amplios entre las fuerzas políticas, en un contexto donde no siempre se ha logrado unanimidad en las votaciones. “Son 128 votos los que hay en el Congreso, pero no siempre se ha logrado unanimidad. Por eso invitamos a la población a que se autopostule; es una competencia sana y se necesitan las mejores personas para estos cargos”, expresó.

Primeros nombres que figuran