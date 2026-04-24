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Varios muertos deja ataque en zona montañosa de Catacamas

La Policía Nacional confirma por el momento dos fallecidos; el hecho estaría ligado a conflictos por tierras y podría haber más víctimas

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 08:19
Varios muertos deja ataque en zona montañosa de Catacamas

Según detalló, las autoridades están en el proceso de verificación oficial y de la identidad de las víctimas.

Olancho, Honduras.- Un fuerte hermetismo se mantiene en el sector fronterizo entre Honduras y Nicaragua tras reportes de una nueva masacre en una zona montañosa del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho.

De acuerdo con la información inicial, el hecho habría ocurrido en el sector de Cayo Rojo, cercano al río Coco o Segovia, donde varias personas murieron, presuntamente a causa de una disputa por tierras.

No obstante, el director de comunicaciones de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, aclaró que hasta ahora únicamente se han confirmado dos víctimas, mientras continúan las labores de verificación en el lugar.

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El portavoz de la institución policial, Edgardo Barahona, informó que equipos de la Policía Nacional y del Ministerio Público ya se desplazaron hacia la zona para constatar lo ocurrido y avanzar en las investigaciones.

Según detalló, las autoridades están en el proceso de verificación oficial y de la identidad de las víctimas.

El hecho estaría vinculado a conflictos por la tenencia de tierras en el sector. Mientras tanto, agentes de seguridad permanecen en el área recabando información que permita esclarecer el caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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