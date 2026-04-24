Varios muertos deja ataque en zona montañosa de Catacamas

Olancho, Honduras.- Un fuerte hermetismo se mantiene en el sector fronterizo entre Honduras y Nicaragua tras reportes de una nueva masacre en una zona montañosa del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho.

De acuerdo con la información inicial, el hecho habría ocurrido en el sector de Cayo Rojo, cercano al río Coco o Segovia, donde varias personas murieron, presuntamente a causa de una disputa por tierras.

No obstante, el director de comunicaciones de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, aclaró que hasta ahora únicamente se han confirmado dos víctimas, mientras continúan las labores de verificación en el lugar.