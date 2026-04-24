Capturan a un abogado acusado de asesinar a mujer estadounidense en Roatán

Su captura se ejecutó en la colonia Toncontín, en la capital, luego de que el Juzgado de Letras de Roatán, Islas de la Bahía, emitiera la orden judicial en su contra.

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del jueves 23 de abril, las autoridades policiales capturaron al abogado Carlos Mauricio Calix Ponce , de 43 años, acusado de haber asesinado a una mujer de origen estadounidense en Roatán .

Calix Ponce fue identificado como el presunto responsable del asesinato de Susan Joanne Johnston, ciudadana estadounidense cuyo cuerpo fue encontrado el 1 de marzo de 2026 en el sector de Coco Road, en Roatán.

Según las investigaciones, todo ocurrió el pasado 27 de febrero, alrededor del mediodía. La agresión comenzó en el segundo nivel de la propiedad. El sospechoso atacó de forma sorpresiva a la mujer, propinándole múltiples golpes en diversas partes del cuerpo y la cabeza. La saña del ataque culminó cuando el victimario la tomó por el cuello, estrangulándola hasta matarla.

Las autoridades detallaron que, tras perpetrar el crimen, el profesional del derecho intentó manipular la escena del crimen. Su objetivo era hacer pasar el asesinato por un accidente doméstico, para lo cual utilizó un elevador interno de la vivienda.

Cálix Ponce habría activado el ascensor para trasladar el cuerpo de la víctima hacia el primer nivel, específicamente al área de la bodega. Allí, depositó los restos de Johnston con la intención de simular una caída fatal, una maniobra que inicialmente dejó la causa de muerte como "pendiente de investigación".

Con el cuerpo en la bodega y la escena alterada, el sospechoso abandonó la casa de habitación y se dirigió de inmediato hacia el aeropuerto. Su meta era salir de la isla lo antes posible, abordando un vuelo con destino a Tegucigalpa, donde pretendía ocultarse bajo su rutina diaria en la capital.

Sin embargo, expertos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron determinar que el victimario borró evidencia crucial de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, eliminando incluso registros almacenados en la nube.

El informe de las autoridades señala que el móvil detrás de este atroz suceso fue de carácter económico patrimonial. Tras su detención, el sospechoso permanece bajo custodia general.