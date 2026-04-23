Cae sospechoso de asesinar a la hermana del alcalde de Santa María del Real, Olancho

Olancho, Honduras.-Un hombre acusado del asesinato de la hermana del alcalde de Santa María del Real, Olancho, fue capturado en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional tras labores de investigación e inteligencia.

El detenido, identificado únicamente con el alias “Chon”, de 57 años, fue requerido en la comunidad de Las Mercedes, sector de Río Blanco, Catacamas.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso tenía una orden de captura pendiente por el delito de parricidio agravado, emitida el 8 de abril de 2022 por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas.