Cae sospechoso de asesinar a la hermana del alcalde de Santa María del Real, Olancho

Olancho, Honduras.-Un hombre acusado del asesinato de la hermana del alcalde de Santa María del Real, Olancho, fue capturado en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional tras labores de investigación e inteligencia.
El detenido, identificado únicamente con el alias “Chon”, de 57 años, fue requerido en la comunidad de Las Mercedes, sector de Río Blanco, Catacamas.
De acuerdo con las autoridades, el sospechoso tenía una orden de captura pendiente por el delito de parricidio agravado, emitida el 8 de abril de 2022 por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas.
Las investigaciones señalan que el imputado es supuesto responsable de haberle quitado la vida a Sandra Maribel Galeano Romero, hermana del alcalde de Santa María del Real, en un hecho ocurrido el 7 de febrero de 2022.
Según la narración de los hechos, la víctima se encontraba departiendo con familiares durante las fiestas patronales del municipio y, cuando se dirigía a su vivienda acompañada de sus parientes, fue emboscada por "Chon", su expareja, quien le infirió múltiples heridas con arma blanca, provocándole la muerte de manera inmediata frente a sus familiares.
Durante la detención, a “Chon” se le decomisó un arma de fuego tipo revólver calibre 38, la cual no contaba con documentación legal, por lo que también enfrentará cargos por portación ilegal de arma de fuego.
El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.