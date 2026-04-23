Encuentran muerto a hombre que había sido reportado como desaparecido en Santa Rita, Yoro

Santa Rita, Yoro.- Un hombre identificado como Wilmer Geovanni Moncada Romero, de 40 años, fue encontrado sin vida en una zona rural del municipio de Santa Rita, en Yoro, días después de que se reportara su desaparición.

El hallazgo ocurrió en un sector conocido como Goteras 2, en la comunidad de Guanchías Cerro, luego de que habitantes del área notificaran a las autoridades sobre la presencia de un cadáver.

Hasta el momento se desconocen los motivos de su desaparición.