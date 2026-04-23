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Encuentran muerto a hombre que había sido reportado como desaparecido en Santa Rita, Yoro

El cuerpo fue encontrado en un resumidero de Guanchías Cerro; autoridades aún no determinan las causas de la muerte

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 20:51
Encuentran muerto a hombre que había sido reportado como desaparecido en Santa Rita, Yoro

Autoridades realizan diligencias tras el hallazgo de un cuerpo en una comunidad de Santa Rita, Yoro.

 Foto: redes sociales

Santa Rita, Yoro.- Un hombre identificado como Wilmer Geovanni Moncada Romero, de 40 años, fue encontrado sin vida en una zona rural del municipio de Santa Rita, en Yoro, días después de que se reportara su desaparición.

El hallazgo ocurrió en un sector conocido como Goteras 2, en la comunidad de Guanchías Cerro, luego de que habitantes del área notificaran a las autoridades sobre la presencia de un cadáver.

Hasta el momento se desconocen los motivos de su desaparición.

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Elementos de la Policía Nacional se movilizaron al sitio para asegurar la escena e iniciar las pesquisas correspondientes, mientras que personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer la causa de muerte y ubicar a los responsables del hecho.

Este caso se suma al del pastor Óscar Núñez, quien fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Sulaco, Yoro. Los captores exigían cinco millones de lempiras; la familia logró reunir medio millón, pero aun así fue asesinado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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