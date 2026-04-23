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DPI captura a dos supuestos miembros de la banda de “Harold” en Colón

Los detenidos fueron identificados como un hombre conocido en el mundo criminal con el alias de “Brayan Moto” y una mujer, quienes presuntamente eran miembros activos de dicha estructura

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 19:12
DPI captura a dos supuestos miembros de la banda de “Harold” en Colón

Durante la operación, las autoridades también decomisaron armamento que, según las investigaciones, era utilizado para actividades ilícitas.

 Foto: Cortesía

Colón, Honduras.-La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó un operativo en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo, Colón, que dejó como resultado la captura de dos presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como la banda de “Harold”, también identificado como alias “El Cuico”.

De acuerdo con la información policial, la acción forma parte de labores de seguimiento y vigilancia estratégica orientadas a desarticular células vinculadas a organizaciones criminales que operan en la zona norte del país.

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Los detenidos fueron identificados como un hombre conocido en el mundo criminal con el alias de “Brayan Moto” y una mujer, quienes presuntamente eran miembros activos de dicha estructura.

Durante la operación, las autoridades también decomisaron armamento que, según las investigaciones, era utilizado para actividades ilícitas. Entre lo incautado se encuentran un fusil AR-15 y un fusil AK-47.

Ambos sospechosos serán remitidos a las autoridades competentes para enfrentar proceso legal por los delitos de porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y asociación para delinquir, según detallaron las autoridades.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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