DPI captura a dos supuestos miembros de la banda de “Harold” en Colón

Colón, Honduras.-La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó un operativo en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo, Colón, que dejó como resultado la captura de dos presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como la banda de “Harold”, también identificado como alias “El Cuico”.

De acuerdo con la información policial, la acción forma parte de labores de seguimiento y vigilancia estratégica orientadas a desarticular células vinculadas a organizaciones criminales que operan en la zona norte del país.