Pese a no clasificar al Mundial 2026, varios jugadores de Honduras suben su valor

Varios jugadores de la Selección de Honduras han reportado un alza en su valor en los últimos días. Pese a que Honduras no clasificó a la Copa del Mundo, diversos futbolistas de la "H" ahora cuestan más. ¿Quiénes son?
La Selección de Honduras acaba de jugar un amistoso ante Argentina, perdiendo 2-0. La participación en este juego hizo que varios subieran su valor. Otros ya registraban un alza desde semanas atrás.
Luis Palma fue traspasado al Lech Poznan de Polonia y eso hizo que cueste más. A inicios de este año se tasaba en 3.5 millones de euros y ahora se valora en 4 millones de euros. Es el jugador hondureño más caro en la actualidad.
Joseph Rosales fue el mejor jugador ante Argentina y subió su precio. A inicios de año se valoraba en 2 millones de euros y ahora vale 2.5 millones de euros.
Dereck Moncada dio el salto de manera impresionante. Iniciando este año se tasaba en tan solo 400 mil euros y ahora cuesta 2.5 millones de euros.
Kervin Arriaga es otro futbolista que ha subido su valor. Comenzando el 2026 tenía un valor de 1.5 millones y ahora subió a 2 millones de euros.
Denil Maldonado se suma al listado de jugadores hondureños que han subido su precio. En la fecha FIFA de marzo se valoraba en 1.5 millones de euros, ahora subió a 2 millones de euros.
Quien bajó su valor en el mercado es el volante David Ruiz del Inter Miami de la MLS. Él costaba 2 millones de euros, ahora bajó a 1.5 millones de euros.
Rigoberto Rivas mantiene su valor de 1.2 millones de euros, futbolista del Kocaelispor de Turquía.
Giancarlo Sacaza de Motagua subió su valor, se tasa en 400 mil euros.
Luis Vega, también de Motagua, subió un poco su precio y se tasa en 400 mil euros.
En tanto, Edrick Menjívar de Olimpia cuenta con un valor de 400 mil euros, subiendo un poco su precio en los últimos meses.