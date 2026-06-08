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Pese a no clasificar al Mundial 2026, varios jugadores de Honduras suben su valor

Luis Palma aumentó su valor en el mercado y continúa siendo el futbolista más caro de Honduras

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 19:01
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Varios jugadores de la Selección de Honduras han reportado un alza en su valor en los últimos días. Pese a que Honduras no clasificó a la Copa del Mundo, diversos futbolistas de la "H" ahora cuestan más. ¿Quiénes son?

Foto: El Heraldo
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La Selección de Honduras acaba de jugar un amistoso ante Argentina, perdiendo 2-0. La participación en este juego hizo que varios subieran su valor. Otros ya registraban un alza desde semanas atrás.

Foto: Cortesía redes FFH
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Luis Palma fue traspasado al Lech Poznan de Polonia y eso hizo que cueste más. A inicios de este año se tasaba en 3.5 millones de euros y ahora se valora en 4 millones de euros. Es el jugador hondureño más caro en la actualidad.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Joseph Rosales fue el mejor jugador ante Argentina y subió su precio. A inicios de año se valoraba en 2 millones de euros y ahora vale 2.5 millones de euros.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Dereck Moncada dio el salto de manera impresionante. Iniciando este año se tasaba en tan solo 400 mil euros y ahora cuesta 2.5 millones de euros.

 Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Kervin Arriaga es otro futbolista que ha subido su valor. Comenzando el 2026 tenía un valor de 1.5 millones y ahora subió a 2 millones de euros.

Foto: EFE
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Denil Maldonado se suma al listado de jugadores hondureños que han subido su precio. En la fecha FIFA de marzo se valoraba en 1.5 millones de euros, ahora subió a 2 millones de euros.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Quien bajó su valor en el mercado es el volante David Ruiz del Inter Miami de la MLS. Él costaba 2 millones de euros, ahora bajó a 1.5 millones de euros.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Rigoberto Rivas mantiene su valor de 1.2 millones de euros, futbolista del Kocaelispor de Turquía.

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Giancarlo Sacaza de Motagua subió su valor, se tasa en 400 mil euros.

Foto: Cortesía redes Motagua
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Luis Vega, también de Motagua, subió un poco su precio y se tasa en 400 mil euros.

Foto: Cortesía redes Motagua
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En tanto, Edrick Menjívar de Olimpia cuenta con un valor de 400 mil euros, subiendo un poco su precio en los últimos meses.

Foto: Cortesía redes FFH
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