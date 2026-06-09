Tenía heridas en el cuello: Kevin Amador, menor de 16 años, asesinado en la colonia Villa Nueva

El pasado 8 de junio, en horas de la noche, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Se trata de un jovencito identificado como Kevin Alexander Amador, de tan solo 16 años de edad.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en una calle solitaria, en el sector 8, bloque B, de la colonia Villa Nueva. ¿Qué fue lo último que se supo del jovencito?
La última vez que se vio a Kevin Alexander Amador, según sus familiares, fue ese mismo lunes en el campo de fútbol de la colonia Villa Nueva. Su búsqueda inició alrededor de las 6:40 de la noche.
Al no hallarlo, las autoridades dieron parte al Sistema Nacional de Emergencia 911 y, a eso de las 9:30 de la noche, agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) encontraron el cuerpo sin vida del menor en el sector 8 de la colonia Villa Nueva.
Informes preliminares de Medicina Forense indican que el jovencito presentaba cinco heridas punzocortantes en el tórax anterior izquierdo, zona donde se ubican órganos vitales.
También se identificó una herida en el cuello, una herida punzocortante en el lado izquierdo de la espalda y excoriaciones en el lado izquierdo de la pelvis. Según el informe, fue asesinado con arma blanca.
El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le realizará la respectiva autopsia.
Las autoridades aún no han brindado detalles sobre el móvil del crimen, mientras se investiga lo ocurrido, pese a que fue visto con vida horas antes del hecho.
Se conoció que el menor de 16 años era estudiante y cursaba su educación secundaria. Se desconoce si residía en la misma colonia.
Aunque en la escena el joven fue encontrado en ropa interior, también se hallaron prendas como un pantalón jeans azul, una faja negra y un bóxer gris.