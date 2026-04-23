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Asalto a bus en San Pedro Sula deja a estudiantes sin mochilas, comida y ropa

El hecho ocurrió en la entrada a El Limonar. Es el segundo asalto en menos de una semana en esta misma ruta urbana

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 17:30
Asalto a bus en San Pedro Sula deja a estudiantes sin mochilas, comida y ropa

Pasajeros denuncian asaltos recurrentes en buses de la ruta El Carmen-Centro en San Pedro Sula.

 Foto: archivo

San Pedro Sula, Honduras.- Un bus de la ruta urbana Colonia El Carmen-Centro fue asaltado la mañana del miércoles en San Pedro Sula, donde la mayoría de los pasajeros eran estudiantes, según relataron testigos.

De acuerdo con los testimonios, varios individuos abordaron la unidad en la entrada a El Limonar y, tras amenazar con armas de fuego, despojaron a los pasajeros de sus pertenencias, incluyendo mochilas, ropa y alimentos.

“Les quitaban las mochilas y, como los muchachos les pedían que les devolvieran aunque sea los cuadernos, ellos solo por molestar los sacaban, pero los tiraban”, relató un testigo a Diario La Prensa.

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Otra persona agregó: “Son tan desgraciados que a quien le miraban camisa de marca se la quitaban y lo dejaban desnudo. Les quitaron hasta la comida que llevaban”.

La ruta afectada tiene un recorrido aproximado de 4.6 kilómetros, con una duración de unos 15 minutos. Sin embargo, este es el segundo asalto registrado en menos de una semana bajo circunstancias similares.

“La semana anterior, hasta una mujer participó en el asalto y los ladrones se subieron en el mismo lugar”, indicó un testigo.

Ante la reiteración de estos hechos, vecinos del sector solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad, especialmente en horarios en los que estudiantes se movilizan hacia sus centros educativos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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