Asalto a bus en San Pedro Sula deja a estudiantes sin mochilas, comida y ropa

San Pedro Sula, Honduras.- Un bus de la ruta urbana Colonia El Carmen-Centro fue asaltado la mañana del miércoles en San Pedro Sula, donde la mayoría de los pasajeros eran estudiantes, según relataron testigos.

De acuerdo con los testimonios, varios individuos abordaron la unidad en la entrada a El Limonar y, tras amenazar con armas de fuego, despojaron a los pasajeros de sus pertenencias, incluyendo mochilas, ropa y alimentos.

“Les quitaban las mochilas y, como los muchachos les pedían que les devolvieran aunque sea los cuadernos, ellos solo por molestar los sacaban, pero los tiraban”, relató un testigo a Diario La Prensa.