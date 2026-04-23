Rescatan a niño de seis años tras 53 horas desaparecido en Copán

Copán, Honduras.- Un niño de 6 años, reportado como desaparecido en una zona rural de Copán, fue rescatado con vida este jueves por agentes de la Policía Nacional, luego de más de dos días de intensa búsqueda.

El menor, identificado como Dylan Caleb Ponce Aguilar, había sido reportado como desaparecido el martes 21 de abril en horas de la mañana, lo que activó de inmediato un operativo de rastreo en las aldeas El Potrerío, El Rodeo y sectores cercanos.

Durante 53 horas consecutivas, equipos integrados por la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas y pobladores de la zona participaron en las labores de búsqueda, ampliando los perímetros y siguiendo distintas rutas.