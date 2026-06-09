Comisión de Energía acelera socialización de reformas a la ley eléctrica para frenar pérdidas

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Energía del Congreso Nacional reanudó este martes 9 de junio las jornadas de socialización de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca un fuerte alivio financiero para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La mesa técnica legislativa convocó de forma prioritaria a los principales actores del sector privado con el objetivo de unificar criterios antes de redactar el dictamen definitivo que será sometido a votación en la cámara. ​El proceso de consultas del proyecto gubernamental contempla la revisión minuciosa de las propuestas de inversión y los esquemas de participación mixta para modernizar el sistema interconectado nacional. Las autoridades del Legislativo urgieron a avanzar en el articulado debido al severo deterioro operativo y las debilidades presupuestarias que arrastra la estatal eléctrica desde hace varios años.

​"Estaremos este día escuchando todos estos sectores y esperamos ver cuáles son las sugerencias que ellos traen para la reforma de esta ley energética que estamos revisando en este Congreso Nacional", expresó Eder Mejía, diputado y miembro de la Comisión de Energía.​La agenda de este día concentró las exposiciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), así como los representantes de los generadores térmicos y renovables. Asimismo, organismos financieros multilaterales formalizaron su interés de participar en la revisión del estamento legal para sugerir alternativas viables que garanticen la sostenibilidad de los cambios.​"También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha pedido un espacio para generar algunas sugerencias y ver cuáles son los alcances que tiene esta propuesta que ha enviado el Poder Ejecutivo", detalló Mejía. ​Ante las diversas interpretaciones generadas en las plataformas sociales sobre el alcance de las modificaciones a la ley sectorial, los diputados de la comisión dictaminadora salieron al paso para disipar temores colectivos. El equipo legislativo descartó categóricamente que la propuesta del Ejecutivo lesione los intereses de los abonados o apunte al desmantelamiento de los activos estatales.