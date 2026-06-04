ENEE realizará subasta de bonos por 2,200 millones de lempiras este 4 de junio

En las dos primeras subastas de títulos valores gubernamentales realizadas el mes anterior se colocaron 3,510.5 millones de lempiras.

El monto ofertado al sistema financiero es de 2,200 millones de lempiras, a plazos entre cinco y 15 años, con tasas de interés que varían de 10.60% a 12.20% anual.

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ) realizará hoy la tercera subasta de bonos del año para obtener ingresos con el objetivo de amortizar la deuda con los generadores privados.

De acuerdo con la ENEE, los atrasos de pago por el suministro de energía asciende a 16,424 millones de lempiras. Guillermo Peña Panting, gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, dijo que esa deuda corresponde a las empresas que tienen contrato con la ENEE, excluyendo aquellos generadores que están en el mercado de oportunidad.

Agregó que las facturas vencidas corresponden, en varios casos, hasta ocho meses de suministro eléctrico.

Por tecnología, los mayores atrasos de pago corresponden a las térmicas con 7,048.2 millones de lempiras, eólicas con L3,375.5 millones, hidroeléctrica con L2,875.2 millones y solar con L1,977.9 millones, según cifras publicadas de la estatal eléctrica.

Las emisiones de bonos de la ENEE son deuda garantizada por el Estado. Un informe de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) de la Sefin indica que la deuda interna garantizada de la estatal eléctrica asciende a 35,988.6 millones de lempiras ($1,185.6 millones).

La estatal eléctrica está autorizada a colocar 7,152.7 millones de lempiras para cubrir los atrasos de pago con los generadores privados.