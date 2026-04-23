Decomisan camioneta al apóstol "Chago" tras su liberación en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- La camioneta de lujo del hondureño Santiago Zúniga, autodenominado como el apóstol "Chago", fue decomisada en El Salvador tras su detención en ese país el pasado febrero y ahora, tras su liberación, no se la entregaron, según denunció.

Zúniga relató su paso por prisión y resaltó el trato brindado por las autoridades salvadoreñas, aunque reconoció las limitaciones propias del encierro.

“Es triste estar encerrado en bartolina porque ahí no se tiene libertad para comer. Yo le voy a hablar claro, no me ha hecho falta comida, pero ¿de qué sirve si estás encerrado y no le sentís sabor a la comida?”, comentó.

Asimismo, señaló que durante su estadía recibió atención médica permanente por sus condiciones de salud, con control y suministro de medicamentos.

Tras su ingreso al país, expresó que “lo dejaron sin la Prado, sin teléfono y sin dinero”, al describir las condiciones en las que regresó a territorio hondureño luego de su liberación.