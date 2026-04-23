Decomisan camioneta al apóstol "Chago" tras su liberación en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- La camioneta de lujo del hondureño Santiago Zúniga, autodenominado como el apóstol "Chago", fue decomisada en El Salvador tras su detención en ese país el pasado febrero y ahora, tras su liberación, no se la entregaron, según denunció.
Zúniga relató su paso por prisión y resaltó el trato brindado por las autoridades salvadoreñas, aunque reconoció las limitaciones propias del encierro.
“Es triste estar encerrado en bartolina porque ahí no se tiene libertad para comer. Yo le voy a hablar claro, no me ha hecho falta comida, pero ¿de qué sirve si estás encerrado y no le sentís sabor a la comida?”, comentó.
Asimismo, señaló que durante su estadía recibió atención médica permanente por sus condiciones de salud, con control y suministro de medicamentos.
Tras su ingreso al país, expresó que “lo dejaron sin la Prado, sin teléfono y sin dinero”, al describir las condiciones en las que regresó a territorio hondureño luego de su liberación.
El caso del apóstol "Chago” se originó tras su detención el 4 de febrero de 2026, cuando fue interceptado en la frontera salvadoreña por el delito de tráfico de personas, al intentar ingresar con un menor de edad sin documentación.
De acuerdo con información oficial, Zúniga se sometió posteriormente a un procedimiento abreviado por el caso, lo que derivó en su liberación el miércoles 22 de abril.
Como parte de las medidas judiciales, las autoridades de El Salvador le prohibieron el ingreso al país por un período de tres años.
Durante la inspección que derivó en su detención, las autoridades confirmaron que Zúniga y una mujer que lo acompañaba trasladaban al menor en el vehículo, aunque no se detalló el vínculo entre ellos.
El caso ha generado atención mediática por el perfil público del religioso, conocido por sus insultantes mensajes en redes sociales, donde despotrica muchas veces contra las mujeres.