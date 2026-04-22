"Apóstol Chago" quedó en libertad tras varios meses preso en El Salvador: ¿Cómo luce?

Tras varios meses recluido en un centro penitenciario en El Salvador, Santiago Zúniga, mejor conocido como "apóstol Chago", quedó en libertad este miércoles 22 de abril.
Su liberación se dio luego de que Zúniga se sometiera a un procedimiento abreviado, según informó previamente el diputado del Partido Liberal, Ricardo Elencoff.
El diputado liberal Ricardo Elencoff fue quien presentó una moción exhortativa ante el Congreso Nacional para que el Estado de Honduras y las autoridades de derechos humanos se interesaran por el caso del apóstol.
Una de las condiciones impuestas a Zúniga es que tiene estrictamente prohibido ingresar a El Salvador por tres años.
El apóstol fue captado en la frontera de El Amatillo realizando los trámites correspondientes para poder ingresar a Honduras.
Zúniga fue detenido el 4 de febrero por tráfico ilegal de personas al intentar cruzar la frontera con un menor.
El apóstol, en comparación con su apariencia física de hace meses, fue visto mucho más delgado; vestía una camisa blanca tras su liberación.
Previo a que se confirmara la liberación de Zúñiga, el diputado Elencoff había adelantado: “Gracias a Dios, a la objetividad de la Fiscalía, al fortalecimiento que el presidente Nayib Bukele ha hecho con las instituciones encargadas de la acción penal pública, a solicitud de la defensa del apóstol Chago, la Fiscalía ha aceptado el procedimiento abreviado”.
El caso del apóstol Chago, quien fue capturado el pasado 4 de febrero de 2026 junto a otra mujer, indica que ambos fueron detenidos durante una inspección del vehículo, cuando las autoridades corroboraron que transportaban a un menor de edad.
El apóstol fue visto en la frontera de El Amatillo, por lo que se presume que ya estaría junto a su familia.