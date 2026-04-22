"Apóstol Chago" quedó en libertad tras varios meses preso en El Salvador: ¿Cómo luce?

Previo a que se confirmara la liberación de Zúñiga, el diputado Elencoff había adelantado: “Gracias a Dios, a la objetividad de la Fiscalía, al fortalecimiento que el presidente Nayib Bukele ha hecho con las instituciones encargadas de la acción penal pública, a solicitud de la defensa del apóstol Chago, la Fiscalía ha aceptado el procedimiento abreviado”.