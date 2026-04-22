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"Apóstol Chago" quedó en libertad tras varios meses preso en El Salvador: ¿Cómo luce?

Se confirmó la liberación de Santiago Zúniga tras someterse a un proceso abreviado en El Salvador. El "apóstol Chago" fue captado ingresando a Honduras

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 16:07
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Tras varios meses recluido en un centro penitenciario en El Salvador, Santiago Zúniga, mejor conocido como "apóstol Chago", quedó en libertad este miércoles 22 de abril.

 Foto: Redes sociales
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Su liberación se dio luego de que Zúniga se sometiera a un procedimiento abreviado, según informó previamente el diputado del Partido Liberal, Ricardo Elencoff.

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El diputado liberal Ricardo Elencoff fue quien presentó una moción exhortativa ante el Congreso Nacional para que el Estado de Honduras y las autoridades de derechos humanos se interesaran por el caso del apóstol.

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Una de las condiciones impuestas a Zúniga es que tiene estrictamente prohibido ingresar a El Salvador por tres años.

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El apóstol fue captado en la frontera de El Amatillo realizando los trámites correspondientes para poder ingresar a Honduras.

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Zúniga fue detenido el 4 de febrero por tráfico ilegal de personas al intentar cruzar la frontera con un menor.

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El apóstol, en comparación con su apariencia física de hace meses, fue visto mucho más delgado; vestía una camisa blanca tras su liberación.

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Previo a que se confirmara la liberación de Zúñiga, el diputado Elencoff había adelantado: “Gracias a Dios, a la objetividad de la Fiscalía, al fortalecimiento que el presidente Nayib Bukele ha hecho con las instituciones encargadas de la acción penal pública, a solicitud de la defensa del apóstol Chago, la Fiscalía ha aceptado el procedimiento abreviado”.

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El caso del apóstol Chago, quien fue capturado el pasado 4 de febrero de 2026 junto a otra mujer, indica que ambos fueron detenidos durante una inspección del vehículo, cuando las autoridades corroboraron que transportaban a un menor de edad.

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El apóstol fue visto en la frontera de El Amatillo, por lo que se presume que ya estaría junto a su familia.

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