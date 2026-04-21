Comisión especial convoca a aspirantes a cargos en CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado Antonio Rivera Callejas anunció el inicio formal del proceso de selección de nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El presidente de la comisión especial del Congreso Nacional informó que este martes a la 1:00 de la tarde se realizará una comparecencia ante medios de comunicación para dar a conocer los detalles del proceso y promover la participación ciudadana.
Según lo indicado, a partir de esa misma jornada quedará habilitada la recepción de hojas de vida en la Secretaría del Congreso, permitiendo que los interesados presenten su documentación desde el 21 de abril.
El cronograma establece un período de cinco días para la entrega de postulaciones, comprendido entre miércoles y domingo, seguido de una fase de evaluación de tres días que se desarrollará la semana siguiente.
Posteriormente, los aspirantes al TJE deberán someterse a pruebas adicionales como exámenes toxicológicos y psicométricos, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Rivera Callejas estimó que todo el proceso podría completarse en un plazo aproximado de 19 a 20 días, tras lo cual la comisión presentará los resultados a la junta directiva y al pleno del Congreso Nacional para su consideración.
En cuanto a los requisitos, detalló que para el CNE se exige ser mayor de 30 años y contar con título universitario, mientras que para el TJE se requiere ser mayor de 35 años y poseer al menos 10 años de experiencia como abogado.
El legislador subrayó que el proceso será abierto y multipartidario, destacando que la comisión está integrada por 12 miembros de las cinco bancadas del Congreso, lo que busca garantizar transparencia y evitar la asignación de cargos por cuotas políticas.