Comisión especial convoca a aspirantes a cargos en CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado Antonio Rivera Callejas anunció el inicio formal del proceso de selección de nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El presidente de la comisión especial del Congreso Nacional informó que este martes a la 1:00 de la tarde se realizará una comparecencia ante medios de comunicación para dar a conocer los detalles del proceso y promover la participación ciudadana.

Según lo indicado, a partir de esa misma jornada quedará habilitada la recepción de hojas de vida en la Secretaría del Congreso, permitiendo que los interesados presenten su documentación desde el 21 de abril.

El cronograma establece un período de cinco días para la entrega de postulaciones, comprendido entre miércoles y domingo, seguido de una fase de evaluación de tres días que se desarrollará la semana siguiente.