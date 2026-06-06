Mujer da a luz en una montaña y abandona a recién nacida en Lempira

Lempira, Honduras.- Una infanta, con sólo unas horas de haber nacido, fue abandonada por la mujer que la trajo a este mundo, en una montaña del departamento de Lempira; a pesar de esa acción logró sobrevivir.

El inusitado hecho ocurrió la madrugada de este sábado en una zona montañosa de la aldea Cruz Alta, perteneciente al municipio de La Campa, en el occidente de Honduras..

La recién nacida fue encontrada entre la espesa vegetación, luego que moradores de esa zona de Cruz Alta, escucharan el llanto de un bebé que provenía de en medio del bosque. Sorprendidos por lo que escuchaban, decidieron acercarse y se encontraron con la niña, con el cordón umbilical sin cortar como indica el procedimiento.