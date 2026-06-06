Mujer da a luz en una montaña y abandona a recién nacida en Lempira

Lempira, Honduras.- Una infanta, con sólo unas horas de haber nacido, fue abandonada por la mujer que la trajo a este mundo, en una montaña del departamento de Lempira; a pesar de esa acción logró sobrevivir.
El inusitado hecho ocurrió la madrugada de este sábado en una zona montañosa de la aldea Cruz Alta, perteneciente al municipio de La Campa, en el occidente de Honduras..
La recién nacida fue encontrada entre la espesa vegetación, luego que moradores de esa zona de Cruz Alta, escucharan el llanto de un bebé que provenía de en medio del bosque. Sorprendidos por lo que escuchaban, decidieron acercarse y se encontraron con la niña, con el cordón umbilical sin cortar como indica el procedimiento.
Los pobladores de Cruz Alta tomaron a la recién nacida y la llevaron de inmediato al Hospital Juan Manuel Gálvez, en la ciudad de Gracias, cabecera departamental de Lempira.
Picaduras
El informe preliminar de los médicos, al recibir a la bebé, es que presentaba múltiples picaduras de hormigas, de mosquitos y presencia de gusanos en algunas partes de su cuerpo.
La niña está interna en la Sala de Neonatos en ese centro médico de Gracias, y está fuera de peligro, según informaron los doctores que están al cuidado de ella.
Sobre la mujer que dio a luz, no se sabe su paradero, pero la Policía Nacional (PN) a iniciado las investigaciones para saber que fue lo que realmente ocurrió.
Sin conocer que pudo haber sucedido, no se descarta la posibilidad de que la madre haya sufrido de delirio posparto, conocido clínicamente como psicosis posparto; una urgencia psiquiátrica grave que requiere atención médica inmediata. Aunque pudo ser algo premeditado.