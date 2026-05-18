Dos jóvenes murieron y uno más resultó herido tras el choque de dos motocicletas en La Campa

Tegucigalpa, Honduras.- Dos jovencitos perdieron la vida la noche del domingo, tras sufrir un fuerte accidente vial, al chocar las motocicletas en las que se transportaban; uno más resultó herido de gravedad.

El percance ocurrió entre las 7:30 y 8:00 de la noche, en la carretera que de Gracias, conduce hacia el municipio de La Campa, en el departamento de Lempira, a la altura del caserío Oromilaca.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Cristian Alexander Pérez Cruz, originario de la comunidad de Cruz Alta, jurisdicción de la Campa, y Oslin Anibal Núñez Martínez, oriundo del caserío de La Miande, en San Manuel Colohete; este último falleció en camino al hospital.