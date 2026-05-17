Explosión de llanta provoca fatal accidente en Santa Cruz de Yojoa; hay una mujer muerta

Cortés, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de una mujer este domingo en la carretera que conduce hacia la represa El Cajón, a la altura del sector de Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés.

La víctima fue identificada preliminarmente como Carmen, originaria de Las Vegas, Santa Bárbara, quien laboraba desde hacía aproximadamente un mes en un mercadito local.

De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta tipo pick-up color gris, propietario del negocio donde ella laboraba, sufrió la explosión de una de las llantas delanteras mientras transitaba por la zona.