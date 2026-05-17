Explosión de llanta provoca fatal accidente en Santa Cruz de Yojoa; hay una mujer muerta

Cortés, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de una mujer este domingo en la carretera que conduce hacia la represa El Cajón, a la altura del sector de Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés.
La víctima fue identificada preliminarmente como Carmen, originaria de Las Vegas, Santa Bárbara, quien laboraba desde hacía aproximadamente un mes en un mercadito local.
De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta tipo pick-up color gris, propietario del negocio donde ella laboraba, sufrió la explosión de una de las llantas delanteras mientras transitaba por la zona.
El desperfecto mecánico provocó que el hombre perdiera por completo el control del vehículo, impactando violentamente contra un poste de fibra óptica ubicado a un costado de la carretera. La parte más afectada tras el fuerte choque fue el lado del pasajero, donde se conducía la ahora fallecida.
Tras el accidente, al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención de emergencia también al conductor, quien resultó con heridas de gravedad.
La escena quedó bajo resguardo policial mientras se esperaba la llegada de las autoridades de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes.