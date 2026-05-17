Falta de recursos impide a familia viajar para retirar cuerpos de dos bebés de la morgue

Según la información preliminar, los padres de los menores son originarios de La Paz y enfrentan dificultades para trasladarse hasta Tegucigalpa, así como para realizar los trámites necesarios y llevar los cuerpos hasta Marcala , donde quieren darles cristiana sepultura.

Marcala, Honduras.- Un doloroso caso se registra en la morgue capitalina, donde permanecen los cuerpos de dos recién nacidos cuyos familiares aún no han podido reclamarlos debido a la falta de recursos económicos.

Se conoció que los bebés son hijos de Sandra Oquelí. La madre tenía las 28 semanas de gestación al momento del fallecimiento de los menores.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa de muerte de los recién nacidos, por lo que las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del caso.

La situación ha generado consternación, ya que la familia permanece a la espera de poder reunir los recursos necesarios para reclamar los cuerpos y trasladarlos a su lugar de origen para brindarles el último adiós.