Pareja fingía ser del Cártel del Diablo para extorsionar en el Valle de Sula

Cortés, Honduras.- Una pareja fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) este domingo tras ser acusada de hacerse pasar por integrantes del Cártel del Diablo para intimidar y exigir fuertes sumas de dinero a sus víctimas en varios municipios del Valle de Sula.

La operación policial se desarrolló en el sector de Brisas del Aeropuerto, a la altura de la carretera CA-13, en el municipio de La Lima, Cortés, luego de varias investigaciones que seguían la pista de los presuntos responsables de extorsión.

Los detenidos fueron identificados como Wilmer Omar Enamorado Castejon, originario de Trinidad, Santa Bárbara, y residente en Villanueva, Cortés; y Yasmin Dahen Galeas Linares, también originaria de Santa Bárbara y residente en Villanueva.