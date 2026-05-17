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Pareja fingía ser del Cártel del Diablo para extorsionar en el Valle de Sula

La pareja recurría a llamadas intimidatorias y presiones constantes para obligar a las personas afectadas a entregar el dinero en el menor tiempo posible

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 14:33
Pareja fingía ser del Cártel del Diablo para extorsionar en el Valle de Sula

Los sospechosos fueron remitidos ante la Fiscalía correspondiente, acusados del delito de extorsión.

 Foto: Policía Nacional.

Cortés, Honduras.- Una pareja fue capturada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) este domingo tras ser acusada de hacerse pasar por integrantes del Cártel del Diablo para intimidar y exigir fuertes sumas de dinero a sus víctimas en varios municipios del Valle de Sula.

La operación policial se desarrolló en el sector de Brisas del Aeropuerto, a la altura de la carretera CA-13, en el municipio de La Lima, Cortés, luego de varias investigaciones que seguían la pista de los presuntos responsables de extorsión.

Los detenidos fueron identificados como Wilmer Omar Enamorado Castejon, originario de Trinidad, Santa Bárbara, y residente en Villanueva, Cortés; y Yasmin Dahen Galeas Linares, también originaria de Santa Bárbara y residente en Villanueva.

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De acuerdo con las indagaciones de la DIPAMPCO, ambos serían autores materiales e intelectuales de cobros de extorsión que alcanzarían los siete millones de lempiras, utilizando amenazas y el nombre del denominado Cártel del Diablo para sembrar temor entre comerciantes y otras víctimas.

Las autoridades señalaron que la pareja recurría a llamadas intimidatorias y presiones constantes para obligar a las personas afectadas a entregar el dinero en el menor tiempo posible.

Durante el operativo, los agentes decomisaron dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y un vehículo tipo turismo que presuntamente era utilizado para movilizarse durante las acciones ilícitas.

A los detenidos se les decomisó este vehículo presuntamente utilizado para cometer delitos.

A los detenidos se les decomisó este vehículo presuntamente utilizado para cometer delitos.
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Los sospechosos fueron remitidos ante la Fiscalía correspondiente, acusados del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a la estructura criminal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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