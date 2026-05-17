Capturan a guardia por disparar contra mujer en El Pedregal

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad fue detenido este domingo en la colonia El Pedregal, en la capital, tras haber atacado a disparos a una mujer, presuntamente su pareja, mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad dentro de un restaurante chino de la zona.
La víctima fue identificada como Claudia Yamilet Maldonado, de 53 años, quien resultó gravemente herida por arma de fuego. De inmediato fue auxiliada y trasladada de emergencia hacia el Hospital Escuela, donde recibe atención médica especializada.
De acuerdo con la información preliminar, tras el hecho violento, las autoridades policiales realizaron la detención del sospechoso en la misma zona para ponerlo a disposición de las instancias correspondientes.
El caso ya es objeto de investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y que habría originado el ataque.
El detenido fue trasladado para ser presentado ante los tribunales de justicia.