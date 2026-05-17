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Capturan a guardia por disparar contra mujer en El Pedregal

La víctima fue identificada como Claudia Yamilet Maldonado, de 53 años, quien resultó gravemente herida por arma de fuego y fue trasladada al Hospital Escuela

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 13:49
Capturan a guardia por disparar contra mujer en El Pedregal

El detenido fue trasladado para ser presentado ante los tribunales de justicia.

 Foto: Policía Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad fue detenido este domingo en la colonia El Pedregal, en la capital, tras haber atacado a disparos a una mujer, presuntamente su pareja, mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad dentro de un restaurante chino de la zona.

La víctima fue identificada como Claudia Yamilet Maldonado, de 53 años, quien resultó gravemente herida por arma de fuego. De inmediato fue auxiliada y trasladada de emergencia hacia el Hospital Escuela, donde recibe atención médica especializada.

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El sospechoso fue detenidos pocos minutos después de atentar en contra de la vida de la fémina.

El sospechoso fue detenidos pocos minutos después de atentar en contra de la vida de la fémina.

De acuerdo con la información preliminar, tras el hecho violento, las autoridades policiales realizaron la detención del sospechoso en la misma zona para ponerlo a disposición de las instancias correspondientes.

El caso ya es objeto de investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y que habría originado el ataque.

El detenido fue trasladado para ser presentado ante los tribunales de justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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