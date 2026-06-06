Muere el periodista deportivo hondureño Marco Tulio Rodas en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas se informó el trágico fallecimiento del periodista deportivo hondureño Marco Tulio Rodas Matamoros, a los 28 años de edad, tras ser arrastrado por una corriente en El Salvador.
Rodas Matamoros era licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y trabajó como productor en la Corporación Televicentro, en el equipo de Deportes TVC.
Según la información de Protección Civil, Marco Rodas perdió la vida tras ser arrastrado por una corriente marina mientras se encontraban en playa El Zonte, en El Salvador.
"La Unidad de Guardavidas, junto a instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, realizaron el rescate "profundo de tres personas en la playa El Zonte, La Libertad Costa. Lamentablemente, se reporta una persona del sexo masculino fallecida", quien fue identidicada como Marco Rodas.
Durante las labores realizadas por elementos de la Cruz Verde seccional El Majahual, se brindó asistencia a las dos personas que fueron rescatadas tras ser arrastradas por una corriente marina.
Leni Rosales, de 27 años, y Abel Servellón, de 30, fueron las personas que lograron ser rescatadas con vida, mientras que Marco Rodas falleció por ahogamiento.
Luto por su muerte
A través de sus redes sociales, Deportes TVC expresó: “Su partida deja un vacío inmenso entre quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, compartir momentos a su lado y disfrutar de su amistad, cariño y compañía.
En estos momentos de dolor, elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza a todos sus seres queridos. Aunque su ausencia será difícil de aceptar, su recuerdo permanecerá vivo en la memoria de familiares, amigos y de todas las personas que marcaron su camino.
Marco Tulio será recordado por las huellas que dejó en cada corazón que tocó. Los momentos compartidos, las experiencias vividas y los valores que transmitió seguirán siendo parte de su legado, acompañando a quienes hoy lamentan su partida.
A su familia, les expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Deseamos que encuentren consuelo en el amor de quienes los rodean y en los recuerdos que atesorarán para siempre. Que la unión y la fe les permitan sobrellevar este difícil momento.
A sus amistades y allegados, les enviamos un abrazo fraterno y nuestras oraciones. Que el recuerdo de Marco Tulio Rodas Matamoros permanezca vivo como testimonio de una vida que, aunque breve, dejó una marca imborrable en quienes tuvieron la dicha de conocerlo. Descanse en paz.”