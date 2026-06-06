Muere el periodista deportivo hondureño Marco Tulio Rodas en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas se informó el trágico fallecimiento del periodista deportivo hondureño Marco Tulio Rodas Matamoros, a los 28 años de edad, tras ser arrastrado por una corriente en El Salvador. Rodas Matamoros era licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y trabajó como productor en la Corporación Televicentro, en el equipo de Deportes TVC. Según la información de Protección Civil, Marco Rodas perdió la vida tras ser arrastrado por una corriente marina mientras se encontraban en playa El Zonte, en El Salvador. "La Unidad de Guardavidas, junto a instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, realizaron el rescate "profundo de tres personas en la playa El Zonte, La Libertad Costa. Lamentablemente, se reporta una persona del sexo masculino fallecida", quien fue identidicada como Marco Rodas.

Durante las labores realizadas por elementos de la Cruz Verde seccional El Majahual, se brindó asistencia a las dos personas que fueron rescatadas tras ser arrastradas por una corriente marina. Leni Rosales, de 27 años, y Abel Servellón, de 30, fueron las personas que lograron ser rescatadas con vida, mientras que Marco Rodas falleció por ahogamiento.

Luto por su muerte