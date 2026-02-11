Dagoberto Aspra anuncia manual de despidos para frenar demandas contra el Estado

Tegucigalpa, Honduras.- El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, anunció este miércoles -10 de febrero- la elaboración de un manual de procedimientos para despidos de empleados públicos, con el objetivo de reducir las demandas laborales que actualmente enfrenta el Estado. Aspra explicó que han identificado “una gran cantidad de casos que están sometidos a la jurisdicción del trabajo y que adolecen de defectos de origen que muchas veces son insalvables para nosotros como defensores de los intereses del Estado”. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que la institución busca prevenir que futuras administraciones enfrenten la misma situación.

"Nosotros queremos de alguna manera prevenir que los próximos gobiernos enfrenten lo que nosotros estamos enfrentando ahorita, una gran avalancha, una contingencia fiscal grave que ha venido a afectar las finanzas", aseguró Aspra. Lamentó que "de entrada se nos quitaron 1,200 millones de lempiras en las arcas del Estado, que dejaron ilíquido al gobierno". De acuerdo con el funcionario, el manual está siendo elaborado en coordinación con la Secretaría de Trabajo y estaría listo esta semana. "Estamos trabajando en un manual, esperamos tenerlo listo para el día viernes, hemos estado trabajando con la Secretaría de Trabajo, lógicamente respetando los derechos de los trabajadores y sustentado en el Código del Trabajo", detalló.