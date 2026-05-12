¿Por qué habrían matado a Juan López, según la Policía Nacional?

Tocoa, Colón.- Las autoridades policiales revelaron este martes que el asesinato del ambientalista Juan López habría sido motivado por intereses económicos ligados a actividades ilícitas que, según las investigaciones, se vieron afectadas por las denuncias y acciones de defensa ambiental que impulsaba la víctima en el municipio de Tocoa, Colón.

El comisionado Wilber Ríos informó que durante seis todos los análisis ejecutados en ese sector fueron capturados dos hombres señalados como autores intelectuales del crimen: Adán Fúnez y Héctor Méndez, este último exempleado de la municipalidad.

De acuerdo con las indagaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ambos sospechosos habrían ordenado el asesinato debido a que consideraban que Juan López estaba perjudicando sus “economías criminales” mediante su lucha en defensa de los recursos naturales y sus constantes denuncias.