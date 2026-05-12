¿Por qué habrían matado a Juan López, según la Policía Nacional?

Tocoa, Colón.- Las autoridades policiales revelaron este martes que el asesinato del ambientalista Juan López habría sido motivado por intereses económicos ligados a actividades ilícitas que, según las investigaciones, se vieron afectadas por las denuncias y acciones de defensa ambiental que impulsaba la víctima en el municipio de Tocoa, Colón.
El comisionado Wilber Ríos informó que durante seis todos los análisis ejecutados en ese sector fueron capturados dos hombres señalados como autores intelectuales del crimen: Adán Fúnez y Héctor Méndez, este último exempleado de la municipalidad.
De acuerdo con las indagaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ambos sospechosos habrían ordenado el asesinato debido a que consideraban que Juan López estaba perjudicando sus “economías criminales” mediante su lucha en defensa de los recursos naturales y sus constantes denuncias.
"Ellos sintieron que Juan López les estaba afectado en su economía criminal y debido a ello decidieron privarle la vida. En su momento utilizaron a otras personas para conseguir a los sicarios que iban a realizar la acción criminal y ese día lo planificaron y lo cometieron de inmediato", expresó el comisionado Wilber Ríos.
Las autoridades detallaron que el crimen ocurrió el 14 de septiembre de 2024, cuando López salía de un culto religioso y fue atacado a disparos por tres hombres identificados como los autores materiales del homicidio.
Tras el hecho, el DPI logró la captura de los presuntos sicarios, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las recientes detenciones buscan esclarecer la estructura detrás de la planificación del asesinato.
Según la Policía Nacional, las investigaciones apuntan a que el crimen fue cuidadosamente coordinado y ejecutado con el objetivo de silenciar el trabajo ambientalista que realizaba Juan López en la zona norte del país.