Asfura respalda fortalecimiento financiero del BCIE previo a asamblea en España

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras reiteró su apoyo al proceso de capitalización del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), durante una reunión sostenida entre el presidente Nasry Asfura, la presidenta ejecutiva del organismo, Gisela Sánchez, y miembros de su directorio.

En el encuentro también participaron el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, así como otras autoridades gubernamentales y representantes del banco regional, en el marco de los preparativos para la LXVI Asamblea de Gobernadores del BCIE.

Durante la reunión, el mandatario destacó la importancia de fortalecer la capacidad financiera de la institución, al considerar que la capitalización permitirá ampliar el respaldo a proyectos orientados al desarrollo económico, la integración regional y la generación de oportunidades en los países miembros.

Asimismo, expresó la disposición del Gobierno hondureño de acompañar las iniciativas que contribuyan al fortalecimiento institucional del principal organismo financiero de Centroamérica.