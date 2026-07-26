¿Quiénes acompañan a Juan Orlando Hernández en su regreso a Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de su regreso a Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) reveló quiénes integran la comitiva que lo acompañará durante el viaje desde Estados Unidos. En declaraciones brindadas al canal HCH, Hernández explicó que estará acompañado por tres generales de las Fuerzas Armadas, Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado, con quienes ha mantenido una relación cercana desde hace varios años, además de su abogado defensor en Estados Unidos, Renato Stabile, y otro ciudadano estadounidense identificado únicamente como Ryan. "Tres generales que me han acompañado en el juicio y han sido compañeros desde hace mucho tiempo y van también acompañando al abogado Renato Stabile y un norteamericano más, Ryan. Esos somos", manifestó Hernández, al tiempo que mostró que ya tenía listas tres maletas y una mochila listas con sus pertenencias para regresar al país.

Renato Stabile cumplirá una promesa

El abogado Renato Stabile confirmó que viajará junto a su cliente, asegurando que había prometido a la familia de Hernández acompañarlo cuando llegara el momento de regresar al país. "Yo estaré ahí, le hice una promesa a su familia", expresó durante una entrevista con HCH. Stabile explicó que siempre tuvo claro que únicamente viajaría a Honduras si lo hacía junto al expresidente.

"Yo solo iría a Honduras si lo llevo conmigo, y no sabía cuándo sucedería eso ni cómo sucedería, pero sabía que iba a suceder; el día ha llegado", afirmó.

El defensor también habló sobre la relación que construyó con Hernández durante los años que duró el proceso judicial en Estados Unidos. Según relató, las largas jornadas de preparación de la defensa fortalecieron la confianza entre ambos, al punto de considerar al exmandatario y a su familia como personas cercanas. "Hemos pasado muchas cosas, y cuando pasas muchas pruebas con alguien, pasamos muchas horas juntos en una celda revisando su caso. Nos volvimos cercanos; sí lo considero un amigo, también considero a su familia muy importante para mí", relató. Stabile agregó que, aunque no mantienen comunicación diaria, ha permanecido muy cerca de Hernández por todo lo vivido durante el proceso.

