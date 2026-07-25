Tomás Zambrano: el Partido Nacional recibirá a JOH como "un buen consejero"

Tegucigalpa, Honduras.- El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la militancia del Partido Nacional recibirá con alegría al expresidente Juan Orlando Hernández, cuyo regreso está programado para este domingo 26 de julio.

"Bienvenido el presidente Hernández, toda la familia está alegre, los nacionalistas también le tenemos aprecio", manifestó el reciente sábado ante medios locales.

Según Zambrano, el propio Hernández ha dejado entrever que su prioridad al retornar al país es "reencontrarse con los suyos", no por la política. "Él lo ha dicho en los diferentes medios de comunicación: le da gracias a Dios, viene a incorporarse, a recuperar el tiempo perdido con su familia; la política no es la prioridad para él en este momento", expresó el presidente del CN.

Sin embargo, Zambrano no descartó que el exmandatario que fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en EE UU y posteriormente indultado por el presidente de ese país, tenga un rol activo en las filas del Partido Nacional. "Los cachurecos mañana lo van a recibir. El presidente Hernández ahí estará como un buen consejero, un buen nacionalista, que en su momento va a tener que luchar para mantener unido el partido y para que el Partido Nacional vuelva a ganar la próxima elección", afirmó.

El regreso de Hernández a Honduras ocurre luego de haber recuperado su libertad en los Estados Unidos, tras el indulto que le fue otorgado por Donald Trump el pasado 28 de octubre de 2025, y que se concretó el 1 de diciembre.

El expresidente viajará de manera voluntaria al país pero deberá comparecer ante los tribunales hondureños, ya que enfrenta un proceso por presunto fraude y lavado de activos, vinculado al desvío de fondos públicos que habrían sido utilizados para financiar su campaña política en 2013, en un caso que fue develado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y que fue denominado "Pandora II".

Cabe mencionar que su ingreso será posible gracias a que un juez hondureño suspendiera de manera provisional la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que pesaban en su contra, lo que le permitirá llegar a Honduras sin ser detenido de inmediato.

La primera audiencia del proceso está programada para el 3 de agosto, fecha en la que Hernández conocerá formalmente los cargos en su contra y su defensa buscará que enfrente el caso bajo una medida distinta a la prisión preventiva.