Sedesol habilita plataforma para que estudiantes apliquen al Programa Nacional de Becas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) abrió la convocatoria del Programa Nacional de Becas, iniciativa dirigida a jóvenes que buscan continuar sus estudios de nivel superior. La plataforma que fue habilitada a partir de este jueves 11 de junio busca apoyar a estudiantes, tanto en grado como en posgrado, con buen rendimiento académico en todo el país mediante un apoyo económico de 4,000 lempiras mensuales. "Es una beca de 4,000 lempiras y ya esta habilitada la plataforma en la página de la Secretaría de Desarrollo Social, donde pueden optar; ahí va a parecer un formulario con los requisitos para que todo el que no puede continuar con sus estudios pueda hacerlo mediante este apoyo que brinda el Gobierno de la República", dijo Fátima Juárez, ministra de Sedesol.

Como parte del proceso, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos; entre ellos contar con un índice académico superior al 80%, ser de nacionalidad hondureña y residir en el país, además de tener entre 17 y 40 años de edad. Los interesados deben estar actualmente matriculados en una carrera universitaria de grado o posgrado, no ser empleados públicos y no estar recibiendo otra beca gubernamental. También es obligatorio contar con una cuenta de ahorro personal en lempiras para el depósito del beneficio. Las autoridades de Sedesol informó que los aspirantes deberán presentar copia de su Documento Nacional de Identificación (DNI) o partida de nacimiento en el caso de menores de edad, así como el título o certificado del último nivel académico cursado. También se exige una constancia de matrícula vigente, historial académico, y un recibo de servicio público como comprobante de domicilio. En casos específicos, como madres solteras, se solicitará el acta de nacimiento de sus hijos, y para personas con discapacidad, el carnet correspondiente emitido por Sedesol. Recalcaron que todos los documentos deben ser legibles y presentados tanto por el anverso como el reverso, según corresponda, para evitar inconvenientes durante el proceso de evaluación.