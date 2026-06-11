Depresión tropical Cristina seguirá dejando lluvias este 11 de junio: ¿En qué zonas?

En la zona sur del país, Valle y Choluteca tendrán temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24. Asimismo, Gracias a Dios registrará máximas de 31 y mínimas de 26 grados, en estas zonas también hay pronostico de lluvias. En Islas de la Bahía alcanzará temperaturas de hasta 30 grados con mínimas de 26.