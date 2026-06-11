Depresión tropical Cristina seguirá dejando lluvias este 11 de junio: ¿En qué zonas?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles 11 de junio persistirán las condiciones lluviosas en gran parte del territorio hondureño debido a la influencia de la depresión tropical Cristina, ubicada en el Pacífico.
De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno continuará generando abundante nubosidad, así como lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos e intermitentes, acompañados de tormentas eléctricas en varias regiones del país.
Las precipitaciones más significativas se esperan sobre las regiones suroriental y central de Honduras, donde las lluvias podrían registrarse durante distintos momentos del día. En el resto del territorio nacional también se prevén precipitaciones, aunque de menor intensidad y de forma dispersa.
En el occidente del país, los departamentos de Lempira, Ocotepeque y Copán registrarán temperaturas máximas de entre 22 y 24 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre los 18 grados. Estas zonas mantienen probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.
Para el departamento de Intibucá se pronostican temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 14 grados Celsius, siendo una de las regiones más frescas del país durante la jornada. Asimismo, se esperan lluvias dispersas.
En la región central, Francisco Morazán tendrá temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 18, mientras que Comayagua alcanzará hasta los 39 grados Celsius, convirtiéndose en una de las zonas más calurosas del país. Ambos departamentos presentan probabilidad de lluvias.
El Paraíso registrará máximas de 26 grados y mínimas de 20, mientras que La Paz tendrá temperaturas similares, con máximas de 26 y mínimas de 20 grados. En ambos departamentos se prevén precipitaciones durante el día.
En el norte del territorio nacional, Cortés tendrá temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 20, Atlántida alcanzará los 31 grados con mínimas de 26, Colón registrará máximas de 32 y mínimas de 26, mientras que Yoro reportará máximas de 29 y mínimas de 21 grados Celsius. Todos estos departamentos mantienen probabilidad de lluvias.
Por su parte, Santa Bárbara registrará temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 22, mientras que Olancho alcanzará máximas de 32 y mínimas de 24 grados Celsius. Ambas regiones también estarán bajo condiciones favorables para precipitaciones y actividad eléctrica.
En la zona sur del país, Valle y Choluteca tendrán temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24. Asimismo, Gracias a Dios registrará máximas de 31 y mínimas de 26 grados, en estas zonas también hay pronostico de lluvias. En Islas de la Bahía alcanzará temperaturas de hasta 30 grados con mínimas de 26.