Embajada de EE UU recomienda medidas preventivas por riesgo de sarampión en Honduras

La representación diplomática recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y destacó la importancia de que los viajeros cuenten con su esquema de vacunación completo antes de desplazarse entre países.

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa emitió una alerta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a Honduras, exhortándolos a reforzar las medidas de prevención ante la preocupación regional e internacional por el incremento de casos de sarampión.

Asimismo, informó que desde el pasado 2 de junio de 2026, la Secretaría de Salud de Honduras comenzó a exigir a los ciudadanos hondureños que viajen a naciones con transmisión activa de sarampión la presentación de un comprobante oficial de vacunación en los puntos de control migratorio y aduanero antes de salir del país.

La medida aplica para quienes se dirigen a Canadá, Guatemala, México y Estados Unidos. Sin embargo, la Embajada indicó que desconoce si existe una disposición similar para los ciudadanos estadounidenses que ingresan o salen de territorio hondureño.

El comunicado también advierte que las personas que presenten síntomas compatibles con el sarampión, sin importar su nacionalidad o estado de vacunación, podrían ser sometidas a revisiones sanitarias adicionales, aislamiento o cuarentena, de acuerdo con los protocolos de salud pública vigentes en Honduras.

La Embajada recordó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos los viajeros internacionales estén completamente vacunados contra el sarampión, las paperas y la rubéola antes de emprender cualquier viaje.