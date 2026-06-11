Embajada de EE UU recomienda medidas preventivas por riesgo de sarampión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa emitió una alerta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a Honduras, exhortándolos a reforzar las medidas de prevención ante la preocupación regional e internacional por el incremento de casos de sarampión.
La representación diplomática recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y destacó la importancia de que los viajeros cuenten con su esquema de vacunación completo antes de desplazarse entre países.
Asimismo, informó que desde el pasado 2 de junio de 2026, la Secretaría de Salud de Honduras comenzó a exigir a los ciudadanos hondureños que viajen a naciones con transmisión activa de sarampión la presentación de un comprobante oficial de vacunación en los puntos de control migratorio y aduanero antes de salir del país.
La medida aplica para quienes se dirigen a Canadá, Guatemala, México y Estados Unidos. Sin embargo, la Embajada indicó que desconoce si existe una disposición similar para los ciudadanos estadounidenses que ingresan o salen de territorio hondureño.
El comunicado también advierte que las personas que presenten síntomas compatibles con el sarampión, sin importar su nacionalidad o estado de vacunación, podrían ser sometidas a revisiones sanitarias adicionales, aislamiento o cuarentena, de acuerdo con los protocolos de salud pública vigentes en Honduras.
La Embajada recordó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos los viajeros internacionales estén completamente vacunados contra el sarampión, las paperas y la rubéola antes de emprender cualquier viaje.
Entre las principales recomendaciones figuran verificar que las vacunas de rutina estén al día, portar un comprobante oficial de vacunación contra el sarampión, evitar viajar si se presentan síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos, secreción nasal u ojos enrojecidos, y mantenerse informados a través de fuentes oficiales y medios de comunicación locales.