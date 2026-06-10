Médicos logran consenso con el gobierno y suspenden asambleas informativas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras 11 días de protestas, asambleas informativas y de mantener suspendida la consulta externa en los hospitales y centros de salud, los médicos lograron un acuerdo con el Gobierno y regresan a laborar a los establecimientos sanitarios. Este martes, representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH) y funcionarios del Poder Ejecutivo sostuvieron una importante reunión en la que acordaron entre otros puntos, el pago inmediato a los galenos que se les adeuda hasta cinco meses de salario. "Para que aquellas deudas atrasadas que existían del 27 de enero a la fecha que es su periodo de gobierno sean pagadas de inmediato en este mes de junio", dio a conocer el presidente del CMH, Samuel Santos.

Entre los acuerdos destaca el reintegro de los médicos que fueron despedidos a inicio del año; el cumplimiento del pago a la base salarial de los médico generales que es de 36,000 lempiras y de 44,000 lempiras para los especialistas. "Hemos logrado la mayoría de acuerdos, sobre todo el pago inmediato a los colegas que se les adeuda cinco meses de salario. Todos los puntos fueron superados afortunadamente y hemos recibido de parte del presidente que da la venía que los colegas que fueron despedidos sean reintegrados", dijo. Además se estableció que al nombrarse médicos residentes no serán enviados a zonas postergadas del país. En total fueron 17 puntos en los que que se alcanzó acuerdo entre ambas partes, entre los más conocidos esta el cese a los despidos, además se revisarán los despidos que se han hecho a médicos que laboran en el Sistema de Emergencias 911.