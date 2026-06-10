Médicos logran consenso con el gobierno y suspenden asambleas informativas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras 11 días de protestas, asambleas informativas y de mantener suspendida la consulta externa en los hospitales y centros de salud, los médicos lograron un acuerdo con el Gobierno y regresan a laborar a los establecimientos sanitarios.
Este martes, representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH) y funcionarios del Poder Ejecutivo sostuvieron una importante reunión en la que acordaron entre otros puntos, el pago inmediato a los galenos que se les adeuda hasta cinco meses de salario.
"Para que aquellas deudas atrasadas que existían del 27 de enero a la fecha que es su periodo de gobierno sean pagadas de inmediato en este mes de junio", dio a conocer el presidente del CMH, Samuel Santos.
Entre los acuerdos destaca el reintegro de los médicos que fueron despedidos a inicio del año; el cumplimiento del pago a la base salarial de los médico generales que es de 36,000 lempiras y de 44,000 lempiras para los especialistas.
"Hemos logrado la mayoría de acuerdos, sobre todo el pago inmediato a los colegas que se les adeuda cinco meses de salario. Todos los puntos fueron superados afortunadamente y hemos recibido de parte del presidente que da la venía que los colegas que fueron despedidos sean reintegrados", dijo.
Además se estableció que al nombrarse médicos residentes no serán enviados a zonas postergadas del país.
En total fueron 17 puntos en los que que se alcanzó acuerdo entre ambas partes, entre los más conocidos esta el cese a los despidos, además se revisarán los despidos que se han hecho a médicos que laboran en el Sistema de Emergencias 911.
"Nos sentimos sumamente complacidos, hay muchos otros logros que hemos obtenido el día de hoy, pero por lo pronto estamos sumamente alegres, agradecidos y nos comprometemos en adelante ambas partes a trabajar conjuntamente para construir un sistema de salud público que sea fuerte para el bien del pueblo de Honduras", dijo Santos.
Con la firma del acuerdo, los médicos aseguraron que retornarán a sus puestos de trabajo, mientras que desde el Gobierno se comprometieron a cumplir los acuerdos.
"Las instrucciones para los médicos es que como hemos logrado los objetivos que nos hemos planteado, vamos a regresar nuevamente a nuestro trabajo y atender a la población hondureña", afirmó el presidente del gremio.