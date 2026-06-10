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Médicos protestan frente a Casa Presidencial para exigir el cumplimiento de sus demandas

Personal médico se concentró este martes frente a Casa Presidencial para exigir a las autoridades el cumplimiento de una serie de demandas relacionadas con el sector salud

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 11:24
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