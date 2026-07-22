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Alcaldía promete concluir el túnel Florencia a finales de septiembre

La Alcaldía anunció que el túnel Florencia estaría finalizado a finales de septiembre, como parte de las obras destinadas a mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la capital.

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 11:11
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