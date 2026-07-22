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Cierran ruta de transporte en Comayagüela por amenazas de extorsión

Una ruta de transporte en Comayagüela suspendió operaciones debido a amenazas relacionadas con la extorsión. La medida afecta a decenas de usuarios que dependen del servicio para movilizarse.

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 10:58
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