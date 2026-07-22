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Puente Germania tendrá cierre temporal por trabajos este miércoles

El puente Germania permanecerá cerrado de forma temporal este miércoles. Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 12:10
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