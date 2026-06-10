Médicos realizan asamblea y mantienen presión por despidos y salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Médicos de diferentes partes del país comenzaron a congregarse este miércoles en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa para participar en la asamblea informativa convocada por el Colegio Médico de Honduras (CMH) y posteriormente trasladarse hacia Casa Presidencial. Desde hace varias semanas, el Colegio Médico de Honduras mantiene medidas de presión contra el gobierno del presidente Nasry Asfura, exigiendo el cese de despidos, el pago de salarios atrasados y el respeto a la estabilidad laboral de los profesionales de la salud. Médicos procedentes de La Ceiba viajaron desde la noche del 9 de junio para sumarse a la jornada. Uno de los galenos solicitó al mandatario que se reúna con los representantes del gremio para alcanzar acuerdos que permitan resolver el conflicto.

"Que se reúna con la junta directiva y con la delegación del CMH para que lleguen a un acuerdo sobre lo que hemos pedido, que no haya más despidos y que se reintegre al personal afectado", expresó. Fernando Núñez, un médico que viajó desde la zona norte del país, denunció que se le adeudan salarios desde enero de 2026. "Necesitamos nuestro trabajo, necesitamos atender a los pacientes. El presidente puede contar con el CMH, pero necesitamos que él nos apoye para poder apoyar al Gobierno", manifestó otro profesional de la salud. Los médicos también consideran importante que el mandatario designe a una persona al frente de la Secretaría de Salud (Sesal), ya que hasta el momento no ha nombrado a un ministro en propiedad. "Un ministro de Salud puede encargarse de muchos temas; el presidente tiene que atender una gran cantidad de asuntos del país", señaló uno de los galenos. Decenas de médicos de distintos departamentos ya se encuentran reunidos en el punto de convocatoria establecido por el CMH. Las acciones de protesta se han mantenido durante las últimas semanas debido a la falta de respuesta a diversas demandas laborales y administrativas dentro del sistema sanitario.