Colegio Médico convoca a asambleas informativas: ¿cómo se atenderá en los hospitales?

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que ya sostuvieron reuniones con el gobierno y a que se concordaron algunos puntos, el Colegio Médico anunció que habrá asambleas informativas este lunes 8 de junio. Los médicos reclaman despidos injustificados y pagos atrasados a diferentes galenos. No obstante, el pasado 5 de junio el presidente Nasry Asfura prometió el pago de deuda a 300 médicos y la formalización de contratos de 87 galenos. “Todo esto está comprometido de hoy al 30 de junio para poder complementar con el Colegio Médico y el gremio de salud”, afirmó Nasry Asfura tras la reunión.

Asfura añadió: “No necesitan asambleas informativas o brazos caídos. Aquí estamos para que hablemos”. La nueva jornada de asambleas fue convocada este domingo mediante una asamblea extraordinaria informativa por el CMH, la cual se desarrollará este 8 de junio desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche en Tegucigalpa y en las diferentes delegaciones a nivel nacional. El comunicado especifica que deben asistir de forma obligatoria quienes laboran en la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Ministerio Público, el sistema de emergencias 911 y otras dependencias estatales. Siguen exigiendo el reintegro inmediato de despidos, el reintegro de galenos separados de sus cargos y el pago de salarios atrasados que, en algunos casos, superan los cinco meses sin ser cancelados.

Atención en hospitales