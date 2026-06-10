El IHSS anunció que pagará en julio las pensiones atrasadas a los jubilados

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que el pago de pensiones pendientes correspondientes a al menos seis meses será realizado hasta el mes de julio, debido a procesos administrativos vinculados al cambio de entidad bancaria.

Las pensiones adeudadas comprenden los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero, febrero, marzo y abril de 2026; y de acuerdo a personal de la institución, el retraso obedece a gestiones necesarias para habilitar los pagos a través de un nuevo banco.

De acuerdo con lo detallado, el proceso implicó el cierre de operaciones con la entidad bancaria anterior, incluyendo la devolución de fondos, conciliación de cuentas y la posterior transferencia de los recursos hacia el nuevo banco encargado de administrar los pagos.