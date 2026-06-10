El IHSS anunció que pagará en julio las pensiones atrasadas a los jubilados

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que el pago de pensiones pendientes correspondientes a al menos seis meses será realizado hasta el mes de julio, debido a procesos administrativos vinculados al cambio de entidad bancaria.
Las pensiones adeudadas comprenden los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero, febrero, marzo y abril de 2026; y de acuerdo a personal de la institución, el retraso obedece a gestiones necesarias para habilitar los pagos a través de un nuevo banco.
De acuerdo con lo detallado, el proceso implicó el cierre de operaciones con la entidad bancaria anterior, incluyendo la devolución de fondos, conciliación de cuentas y la posterior transferencia de los recursos hacia el nuevo banco encargado de administrar los pagos.
Aunque no se cuenta con una cifra exacta de los pensionados afectados, el compromiso es que todos los pagos acumulados estén disponibles para su retiro en julio, aseguraron.
En ese sentido, las autoridades del Seguro Social solicitaron paciencia a los pensionados mientras se completan los procesos administrativos que permitan liberar los fondos.
"El pago de las pensiones pendientes de los últimos seis meses estará habilitado en julio. Estamos trabajando para que todo esté debidamente cuadrado y así cumplir con los jubilados", dijo la portavoz del IHSS, Cecilia Mendoza.
En cuanto al pago correspondiente al mes de junio, el personal indicó que aún no se define una fecha exacta; no obstante, señaló que usualmente estos desembolsos se realizan antes del día 17 de cada mes.
Además, adelantó que el pago de este mes incluirá el décimo cuarto mes de salario, lo que representa un alivio económico adicional para los jubilados.
Finalmente, el IHSS reiteró que los fondos están garantizados y que los beneficiarios podrán disponer tanto de sus pagos regulares como de los montos acumulados una vez se complete la transición bancaria.