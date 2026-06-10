Comité de expertos en asuntos regulatorios con respaldo de la OPS y gremios fue juramentado por la Arsa

Tegucigalpa, Honduras.- Expertos en asuntos regulatorios con respaldo académico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) fueron juramentados por la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa). Las autoridades informaron que con este nuevo comité se busca elevar los estándares de vigilancia, robustecer el sistema regulatorio y garantizar la protección de la salud de la población hondureña mediante decisiones respaldadas en la ciencia.

El doctor Leonardo Antonio Sánchez, comisionado presidente de la ARSA, destacó que la instalación de este órgano garantiza la transparencia y la rigurosidad técnica necesarias para el país. El comité está conformado por especialistas de la Arsa, la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras (Anaprohfar), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Colegio Químico Farmacéutico de Honduras y el Colegio Médicoo de Honduras (CMH). Las funciones prioritarias del Comité Nacional de Expertos en Asuntos Regulatorios se centrarán en emitir opiniones, dictámenes y recomendaciones técnicas sustentadas en evidencia científica sobre la calidad, seguridad, eficacia, inocuidad y desempeño de los productos de interés sanitario.