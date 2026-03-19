Piden fortalecer formación docente para elevar el aprendizaje en Matemáticas

Tegucigalpa, Honduras.- Expertos en educación coinciden en que, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, especialmente en el área de Matemáticas, es importante fortalecer la capacitación de los docentes. El bajo nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes en Honduras obligó a las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) a instruir a los centros educativos que se impartan cinco horas más de Matemáticas. Sin embargo, especialistas consideran que esta medida, aunque positiva, no es suficiente para elevar los niveles de aprendizaje de los alumnos.

Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) elaboraron el informe “Factores Asociados al Desempeño Académico”, que revela que la formación docente es uno de los factores claves del centro educativo que inciden directamente en el desempeño académico. El documento que fue presentado junto al informe de rendimiento académico a las autoridades de la Seduc concluye que el perfil y la formación del docente tienen una evidente influencia en el rendimiento académico. Es decir, que no solo importa la presencia del docente en el aula, sino qué tan preparado está para enseñar. Entre los hallazgos, el documento señala que los maestros con formación adecuada, como licenciaturas en educación, tienden a generar mejores resultados. Enfatiza que la actualización en metodologías modernas tiene impacto directo en el aprendizaje, así mismo aconseja que la formación debe ser permanente y no estática.